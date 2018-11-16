بالفيديو.. كاميرا توثق إلقاء عمال النظافة المخلفات أمام منزل بأحد أحياء الرياض

عادل الحربي (صدى):

رصدت كاميرا مراقبة منزلية بأحد أحياء العاصمة الرياض، اليوم الجمعة، إلقاء عامل نظافة المخلفات أمام منزل مواطن والاستيلاء على الكرتون المخصص لها.

وأظهر ” الفيديو ” ، توقف سيارة نظافة أمام منزل مواطن بحي الخليج، وترجل منها العامل ويتجه إلى كرتون مملوء بالنفايات ثم يقوم بإفراغه أمام المنزل ويحمل الكرتون معه قبل أن يغادر تاركًا القمامة متراكمة خلفه.

ومن جانبهم طالب المواطنين، أمانة الرياض بأن تتخذ إجراءً حازماً بحق العمالة المسؤولة عن النظافة في الأحياء السكنية، وذلك بعد تكرار مثل هذه المخالفات في إزالة النفايات، حيث سجلتها كاميرات المراقبة للمرة الثانية خلال الأسبوعين الماضيين.