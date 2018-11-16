طفل يموت غرقًا داخل حفرة مياه في حائل

علي العنزي(صدى):

لقى طفل يبلغ من العمر 10 سنوات حتفه، إثر سقوطه في حفرة مملوءة بالمياه بقرية أفيعيه.

وأكد المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة حائل، المقدم نافع الحربي، إن الدفاع المدني بمحافظة الغزالة باشر البلاغ، حيث تم إخراج الطفل قبل وصول الفرق وسلم للشرطة حسب الاختصاص.

وناشدت مديرية الدفاع المدني بمنطقة حائل بالأسر بضرورة المحافظة على سلامة أبنائها وإرشادهم للسلوك الآمن وإبعادهم عن الحفر والمستنقعات وكل ما يهدد سلامتهم أو يعرضهم للخطر، متقدمة بصادق العزاء والمواساة لذوي الطفل