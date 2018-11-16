بالتفاصيل.. ” العمل ” تتيح للجهات الحكومية منح رصيد الاستقدام للشركات المتعاقدة معها

نايف السالم(صدى):

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، عن إتاحة استخدام أرصدة التأييدات والعقود الممنوحة من الجهات الحكومية، بشكل مباشر من خلال خدماتها الالكترونية، وذلك ضمن خطة تطوير سياسة الاستقدام.

وأوضحت أن الخدمة تسمح للجهات الحكومية المعرفة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتسجيل التعاقدات أو التأييدات التي أبرمتها الجهة الحكومية مع أي منشأة بغرض منح هذه المنشأة رصيد للإستقدام بهدف المساعدة في إكمال المشروعات المتعاقد عليها من هذه الجهة

وأضافت : ” لكي تحصل المنشأة على هذا النوع من الأرصدة، فإن ذلك يتطلب أن يكون لدى المنشأة وجود تأييد أو وجود عقد من جهة حكومية ” .

شروط الحصول على الخدمة:

• تحصل المنشآت على رصيد تأشيرات من الجهات الحكومية عن طريقين مختلفين، إما وجود تأييد أو وجود عقد

• يتاح منح التأييد فقط لمجموعة من الجهات والتي لها حق منح تأييد حكومي

• عند اختيار النوع (تأييد)، يسمح النظام بإدخال منشأة واحدة فقط

• يكون نشاط المنشأة التي يتم منحها التأييد ضمن الأنشطة المسموحة للجهة مانحة التأييد

• عند اختيار المستخدم لاستبدال عقد سابق بالعقد الجديد، فإن النظام يسمح فقط بالاختيار من العقود القائمة، ومن ثم عندما يصبح العقد الجديد قائم يقوم النظام بإنهاء العقد القديم المختار

• أنواع العقود تكون (مباشر -تضامن)، وعند اختيار أن نوع العقد (مباشر) يسمح النظام بإدخال منشأة واحدة فقط أما في حالة اختيار أن نوع العقد (تضامن) فيجب على الجهة المانحة للعقد إدخال منشأتين فأكثر مع العقد

• المنشأة / المنشآت المحددة في الطلب يجب أن تكون حالتها قائمة

• يجب أن تكون تراخيص المنشأة سارية (عدا قائمة المنشآت المستثناة)

• المهن المسموح بإدخالها بالعقد أو التأييد هي فقط المهن المتاح استقدام أجانب للعمل بها

• يمكن للجهة تسجيل أكثر من عقد/تأييد لنفس المنشأة

• يجب أن يكون لكل عقد مجال من المجالات المعرفة مسبقاً (مثال – مباني، طرق، حفر آبار … إلخ)

• يوجد بعض المهن لجنس معين يمنع الاستقدام عليها في بعض الأنشطة

• يتم التحكم بالمهن المسموح الاستقدام عليها من العنصر النسائي بالتأييدات أو العقود الحكومية من خلال النظام

• يسمح فقط لشركات الاستقدام فرع خدمات تأجير العمالة المنزلية بالحصول على تأييدات / عقود حكومية بها مهن منزلية ويتم منع باقي المنشآت من الحصول على تأييدات / عقود لمهن منزلية

• في حالة أن الجهة مانحة التأييد هي هيئة الاستثمار يتم التحقق من وجود ترخيص هيئة الاستثمار لمنح المنشأة تأييد من هيئة الاستثمار

• تستثنى المنشأة حديثة التأسيس من انتظار فترة الأسبوع الأول ليتم احتساب المنشأة ضمن نطاقات ويسمح لها بالحصول على تأييد اذا كان للمنشأة ترخيص هيئة استثمار .