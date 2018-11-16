بالصور.. تحديث مرافق ” الاتحاد ” بمواصفات عصرية

نواف السالم(صدى):

قال المركز الإعلامي التابع لنادي الاتحاد، إن العمل يتواصل على مدار الساعة في النادي؛ لإعادة تحديث وتهيئة مرافق النادي بما يسهم بقيامها بدورها على أكمل وجه، وفقًا للمخطط الذي اعتمده رئيس مجلس إدارة النادي، نواف بن ناصر المقيرن، لتجديد مرافق ومنشأت النادي بشكل عصري وحديث.

وأوضح المركز الإعلامي أن المرافق التي يجري العمل عليها حاليًا هي:

-ملعب الأمير فيصل بن فهد الرئيسي.

-المركز الإعلامي.

-معسكر الفريق الأول لكرة القدم.

-المكاتب الإدارية.

-ملاعب الألعاب المختلفة المفتوحة.