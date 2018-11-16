الزعاق: المربعانية ستبدأ بعد 10 يومًا
أوضح الدكتور خالد الزعاق، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، أن الحالة المطرية الوسمية المعاشة العامة مضى عليها عشرين يوماً تقريباً.
وأشار في تغريدة له بموقع ” تويتر ” ، إلى أنه بقي على المربعانية عشرين يوماً تقريبا، مضيفًا : ” وما زال للخير بقية بحول الله فوسم هذه السنة مشابه لوسم 1418 ” .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 38367 ] نشر منذ 49 دقيقة
موجة برد قارسة قادمة فخذوا من دفايات العرب القدماء عبرة …
كانت العرب تستدفيء بالنساء في الشتاء .. فعودوا لدفايات العرب القدماء .
حيث قال الشاعر:
وإذا الشتاء أتى يجرجر ذيله
والليل ينفث برده ويجوبُ
فاهرع إلى ذات الدلال وضمها
فهناك بالحضن الحنون تذوبُ.
العزابية عليكم بالحليب مع الزنجبيل🤓😊😊