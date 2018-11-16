الزعاق: المربعانية ستبدأ بعد 10 يومًا

عادل الحربي (صدى):

أوضح الدكتور خالد الزعاق، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، أن الحالة المطرية الوسمية المعاشة العامة مضى عليها عشرين يوماً تقريباً.

وأشار في تغريدة له بموقع ” تويتر ” ، إلى أنه بقي على المربعانية عشرين يوماً تقريبا، مضيفًا : ” وما زال للخير بقية بحول الله فوسم هذه السنة مشابه لوسم 1418 ” .