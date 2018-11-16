  • الجمعة 16

    نوفمبر

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. الزعاق: المربعانية ستبدأ بعد 10 يومًا

الزعاق: المربعانية ستبدأ بعد 10 يومًا

الزعاق: المربعانية ستبدأ بعد 10 يومًا
عادل الحربي (صدى):

أوضح الدكتور خالد الزعاق، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، أن الحالة المطرية الوسمية المعاشة العامة مضى عليها عشرين يوماً تقريباً.

وأشار في تغريدة له بموقع ” تويتر ” ، إلى أنه بقي على المربعانية عشرين يوماً تقريبا، مضيفًا : ” وما زال للخير بقية بحول الله فوسم هذه السنة مشابه لوسم 1418 ” .


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 38367 ] نشر منذ 49 دقيقة

موجة برد قارسة قادمة فخذوا من دفايات العرب القدماء عبرة …
كانت العرب تستدفيء بالنساء في الشتاء .. فعودوا لدفايات العرب القدماء .

حيث قال الشاعر:
وإذا الشتاء أتى يجرجر ذيله
والليل ينفث برده ويجوبُ
فاهرع إلى ذات الدلال وضمها
فهناك بالحضن الحنون تذوبُ.

العزابية عليكم بالحليب مع الزنجبيل🤓😊😊

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *