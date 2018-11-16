فتاة تترك حفل زفافها بعد كشف خيانة شريكها

لندن (صدى):

كشفت وسائل إعلام بريطانية، اليوم الجمعة، عن قصة فتاة تدعى ” كايسي شريك ” تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع، وذلك لكشفها عن خيانة شريكها في ليلة زواجهما.

وأوضحت ” وسائل الإعلام ” ، أن ” كايسي ” اكتشفت خيانته لها قبل أسبوعين من يوم الزفاف، حيث تلقت ” كايسي ” ، رسالة نصية من رقم مجهول يخبرها أن الرجل الذي أحبته لمدة 6 سنوات يخونها، واقترنت الرسالة بدلائل على هذه الخيانة من صور له مع امرأة أخرى ومحادثات نصية، بتاريخ حديث.

وأكدت ” وسائل الإعلام ” ، على أن صديقاتها نصحنها بإلغاء حفل الزفاف على الفور، لكن كان لها رأي آخر، فقررت إكمال الترتيبات وضاعفت قيمة الأموال المخصصة لليوم الكبير، وغيرت فستانها إلى آخر أغلى، وكل هذه الأموال على حساب خطيبها.

ولفتت ” وسائل الإعلام ” ، إلى أن كل شيء سارعلى ما يرام، حتى حان دورها لإتمام الزفاف بقولها ” أنا أقبل ” ، لتقل بدلا عن ذلك ” أنا لا أقبل ” وواجهت الحضور بما فيهم عائلتها وعائلته وأصدقائهما بالحقيقة، وبدلا من قراءة النذور، قرأت لهم كل كلمة أرسلها إلى المرأة الأخرى.

وتركت ” كايسي ” الجميع في حالة ذهول وعدم تصديق، وخلعت خاتم الخطبة وطرحة الفستان، وذهبت خارج حفل الزفاف.