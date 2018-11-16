بالفيديو.. بعد الأمطار الأخيرة.. الجهات الأمنية تبحث عن 4 مفقودين في حفر الباطن

نايف السالم (صدى):

بدأت الجهات الأمنية في البحث عن مواطن وثلاثة أطفال، الذين فقدوا منذ اليوم الثاني للأمطار التي هطلت بغزارة على محافظة حفر الباطن

وتجاوز المفقودين 72 ساعة، مما دفع الجهات الأمنية بالبحث عنهم بمساعدة فرق تطوعية من شبان، حسبما ذكر مصدر أمني للمناطق.

وأكد المصدر أنه لم يتم العثور عليهم إلى الآن، رغم تمشيط شعيب فليج والباطن وأماكن تجمع السيول للبحث عنهم، وأشار إلى أن المفقودون هم: خالد هلال الشمري 27 سنة، وشقيقه محمد هلال الشمري ست سنوات، وأبناء شقيقه وليد خالد الشمري خمس سنوات، وسامي خالد الشمري ثلاث سنوات.

يذكر أن الجهات الأمنية استعانت بطائرة شراعية في عمليات البحث نظرًا لاتساع مجاري السيول والبرك المائية التي خلفتها الأمطار.