بالفيديو.. لجين عمران تستعرض صور طفولتها وتحتفل بميلاد شقيقتها

أميرة خالد(صدى):

زينت الإعلامية السعودية لجين عمران صفحتها على تطبيق ” إنستجرام ” بالكثير من المقاطع والصور للاحتفال بشقيقتها.

وعبرت لجين عن العلاقة المميزة التي تجمعها بشقيقتها، وقدمت لها هدية رمزية، واصفة إياها بأنها ” نعمة “، من خلال مقطع فيديو صغير.

كما نشرت مقطع فيديو مع والدتها استعرضت من خلاله مجموعة من صورها في فترة الطفولة، مشيدين بجمالها وبراءتها.

وأجرى متابعيها مقارنة بين صورها الحالية وصورها القديمة، لافتين إلى أن صورها في هذه المرحلة تشبه كثيرًا صور شقيقتها التي نشرت لها للاحتفال بميلادها