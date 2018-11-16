حقوق المستهلك إذا استدعت ” التجارة ” السيارات والمنتجات

علي القحطاني (صدى):

تقوم وزارة التجارة والاستثمار، باستدعاء العديد من السيارات من السوق، فيما يصبح المستهلك الذي اشترى السيارة غير مدرك لما يجب عليه فعله.

وكشف الوزارة، عن حقوق المستهلك في حال تم استدعاء السيارات والمنتجات التي تظهر عليها بعض العيوب المصنعية.

وأشارت إلى أن هذه الحقوق تتضمن: الحصول على الإصلاحات المجانية في ما يخص العطل المصنعي محل الاستدعاء، حتى وإن كانت فترة الضمان قد انتهت.

كما أن الوكيل المحلي ملزم بإرسال فنيين إلى مقر إقامة المستهلك أو تحمل تكاليف نقل المنتج، في حال كانت إقامة المستهلك في مكان يبعد أكثر من 80 كيلومتراً.