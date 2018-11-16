بالفيديو.. فتاة حامل تتهم والدها باغتصابها وبيعها لصديقه
كشفت جمعية ائتلاف الكرامة لحقوق الانسان، اليوم الجمعة، عن قيام فتاة من مدينة تطوان بتحرير بلاغ أمام الوكيل العام لمحكمة الاستئناف ببني ملال تتهم فيه والدها بإغتصابها والقيام ببيعها لأحد أصدقائه لممارسة الجنس عليها منذ أن كانت قاصر،مما نتج عنه حمل.
وأوضحت ” الجمعية ” في تقريرها، أن الفتاة تزوجت من خمسة شهور حيث إكتشف زوجها أنها حامل وعند البحث عن أب الطفل، إكتشف أن أب زوجته هو الفاعل، حيث كان يخدرها ويمارس عليها نزواته الشاذة منذ أن كانت إبنة الثالثة عشر من العمر.
ومن جانبها دعت ” الجمعية ” ، السلطات القضائية بتطوان والأجهزة الأمنية بالبحث والتحقيق مع المتهمين والإستماع لكل الشهود وإجراء تحليل وفحص طبي للوقوف على ملابسات هذه الواقعة ، وذلك عقب تخلي الزوج عن الفتاة عقب علمه بالحادثة.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 38367 ] نشر منذ 1 ساعة
لاحول ولاقوةالاباالله
هذا حيوان مو أب
علية لعنةالله😐
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 34769 ] نشر منذ 1 ساعة
الله المستعان وش ذا الحال
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 58514 ] نشر منذ 1 ساعة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
,, نسأل الله العفو والعافيه ,, آمين ,,