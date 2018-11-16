بالفيديو.. فتاة حامل تتهم والدها باغتصابها وبيعها لصديقه

مليكة فؤاد(صدى):

كشفت جمعية ائتلاف الكرامة لحقوق الانسان، اليوم الجمعة، عن قيام فتاة من مدينة تطوان بتحرير بلاغ أمام الوكيل العام لمحكمة الاستئناف ببني ملال تتهم فيه والدها بإغتصابها والقيام ببيعها لأحد أصدقائه لممارسة الجنس عليها منذ أن كانت قاصر،مما نتج عنه حمل.

وأوضحت ” الجمعية ” في تقريرها، أن الفتاة تزوجت من خمسة شهور حيث إكتشف زوجها أنها حامل وعند البحث عن أب الطفل، إكتشف أن أب زوجته هو الفاعل، حيث كان يخدرها ويمارس عليها نزواته الشاذة منذ أن كانت إبنة الثالثة عشر من العمر.

ومن جانبها دعت ” الجمعية ” ، السلطات القضائية بتطوان والأجهزة الأمنية بالبحث والتحقيق مع المتهمين والإستماع لكل الشهود وإجراء تحليل وفحص طبي للوقوف على ملابسات هذه الواقعة ، وذلك عقب تخلي الزوج عن الفتاة عقب علمه بالحادثة.