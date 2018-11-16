الجيش اليمني يؤكد تدمير ” التحالف ” لمخازن أسلحة الحوثي في الحديدة

فهمي محمد(صدى):

اكتشف الجيش اليمني مجسمات تمويه على شكل أسلحة صممتها ميليشيا الحوثي الارهابية المدعومة من إيران، واستخدمتها في مواقعها العسكرية في مدينة الحديدة الساحلية باليمن، لتضليل طيران تحالف دعم الشرعية، حفاظًا منها على ما تبقى لها من أسلحتها التي تم تدمير معظمها.

وأعلن البيان الذي بثه المركز الإعلامي لألوية العمالقة التابعة للجيش اليمني، أن الميليشيا الحوثية هدفت إلى وضع مجسمات التمويه لإيهام طيران التحالف بأنها أسلحة ثقيلة ومتوسطة ليتم قصفها وتدميرها بينما أخفت الأسلحة الحقيقية الثقيلة والمتوسطة في مخازن ومواقع سرية لاستخدامها فيما بعد، مضيفًة أنها أخفت أسلحتها في مقار المؤسسات العامة والمصانع والمرافق الحكومية ومنازل السكان.

وأكدت ألوية العمالقة على فشل حيل الميليشيا الحوثية؛ إذ تمكن طيران تحالف دعم الشرعية من تدمير المخازن والمواقع الحقيقية التي تخفي الميليشيات الحوثية بداخلها الأسلحة والذخائر الثقيلة والمتوسطة والخفيفة.