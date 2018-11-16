4 انتصارات وتعادلين في الجولة السابعة من دوري البراعم

نواف السالم(صدى):

انطلقت اليوم الجمعة الجولة السابعة من الدوري الممتاز للبراعم تحت 15 عامًا بإقامة 6 مباريات جمعت الأهلي مع النصر، والباطن مع الصواب، والشباب مع الفتح، والقادسية مع الاتحاد، والاتفاق مع اللواء.

وحسم التعادل السلبي مباراة الأهلي والنصر والتي جرت على ملعب الأهلي، ليرفع أصحاب الأرض رصيدهم لـ 16 نقطة في المركز الثاني، فيما رفع النصر رصيده لـ 7 نقاط في المركز الثامن.

وعلى ملعبه بالدمام حقق الاتفاق فوزًا على اللواء بهدف نظيف ليرفع رصيده لـ 15 نقطة في المركز الثالث فيما توقف رصيد اللواء عند 3 نقاط وله مباراة مؤجلة في المركز العاشر.

وعاد الاتحاد من ملعب القادسية بفوز على مضيفه القادسية 3-1 ليرفع رصيده لـ 6 نقاط في المركز التاسع فيما توقف رصيد القادسية عند 3 نقاط في المركز الحادي عشر.

وحقق الباطن فوزًا على ضيفه العمران 2-0 في المباراة التي جرت بينهما على ملعب نادي الزلفي، ليرفع الباطن رصيده لـ 10 نقاط في المركز السادس فيما توقف رصيد العمران عند نقة واحدة في المركز الثاني عشر.

وحقق الفتح فوزًا على مضيفه الشباب 3-1 ليرفع الفتح رصيده لـ 15 نقطة في المركز الرابع وله مباراة مؤجلة، فيما توقف رصيد الشباب عند 10 نقاط في المركز السابع.

وتختتم غدًا السبت الجولة بلقاء وحيد يجمع الوطن ” الخامس ” برصيد 13 نقطة مع ضيفه الهلال ” المتصدر ” برصيد 18 نقطة على ملعب مدينة الملك فيصل الرياضية.