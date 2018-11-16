تعرف على تشكيلة المنتخب الوطني أمام اليمن

طلال الغامدي(صدى):

أعلن المدير الفني للمنتخب الوطني، خوان بيتزي، عن تشكيلة المنتخب في مباراته الودية أمام اليمن، والمقرر إقامتها في السابعة والنصف مساء اليوم.

وسيلعب في التشكيلة الأساسية كل من:

محمد العويس، محمد البريك، عمر هوساوي، علي البليهي، ياسر الشهراني، عبدالله عطيف، حسين المقهوي، سلمان الفرج، عبدالعزيز البيشي، عبدالرحمن غريب، هتان باهبري.

أما قائمة الاحتياط فجاءت كالتالي:

وليد عبدالله، محمد اليامي، محمد آل فتيل، حسان التمبكتي، حسين عبدالغني، أيمن الخليف، يحيى الشهري، تركي العمار، فهد المولد، فراس البريكان، هارون كمارا.