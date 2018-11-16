تعرف على تشكيلة المنتخب الوطني أمام اليمن
أعلن المدير الفني للمنتخب الوطني، خوان بيتزي، عن تشكيلة المنتخب في مباراته الودية أمام اليمن، والمقرر إقامتها في السابعة والنصف مساء اليوم.
وسيلعب في التشكيلة الأساسية كل من:
محمد العويس، محمد البريك، عمر هوساوي، علي البليهي، ياسر الشهراني، عبدالله عطيف، حسين المقهوي، سلمان الفرج، عبدالعزيز البيشي، عبدالرحمن غريب، هتان باهبري.
أما قائمة الاحتياط فجاءت كالتالي:
وليد عبدالله، محمد اليامي، محمد آل فتيل، حسان التمبكتي، حسين عبدالغني، أيمن الخليف، يحيى الشهري، تركي العمار، فهد المولد، فراس البريكان، هارون كمارا.
اترك تعليقاً