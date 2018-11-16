غرفة الرياض تعلن عن 456 وظيفة شاغرة للجنسين بالقطاع الخاص
أعلنت غرفة الرياض عن توفر 456 وظيفة شاغرة للرجال وللنساء، للعمل لدى 4 شركات، وذلك لحملة شهادات الكفاءة المتوسطة والثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات.
وأوضحت الغرفة أن الشركات هي:
. شركة تضاريس نجد الأمنية.
. شركة لاند مارك العربية.
. شركة أسواق التميمي.
. شركة ويبرو العربية المحدودة.
وأعلنت أن الوظائف المتاحة تحمل المسميات التالية:
– مراقب أمن تجاري.
– مراقب أمن صناعي.
– مسؤول خدمة عملاء (هاتف.)
– مدير معرض.
– محاسب سوق.
– أمين صندوق.
– مسؤول مراقبة مخزون.
– محاسب زبائن.
– مسعر بضائع.
– مصفف.
– حارس أمن.
– وظائف هندسية وتقنية.
وأشارت الغرفة إلى أن مواعيد المقابلات ستعقد بمفر الغرفة بدءًا من يوم الأحد الموافق 18 أكتوبر 2018م، وتستمر لمدة 5 أيام.
وللتقديم والاطلاع على تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: هنـــــا..
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