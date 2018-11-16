غرفة الرياض تعلن عن 456 وظيفة شاغرة للجنسين بالقطاع الخاص

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت غرفة الرياض عن توفر 456 وظيفة شاغرة للرجال وللنساء، للعمل لدى 4 شركات، وذلك لحملة شهادات الكفاءة المتوسطة والثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات.

وأوضحت الغرفة أن الشركات هي:

. شركة تضاريس نجد الأمنية.

. شركة لاند مارك العربية.

. شركة أسواق التميمي.

. شركة ويبرو العربية المحدودة.

وأعلنت أن الوظائف المتاحة تحمل المسميات التالية:

– مراقب أمن تجاري.

– مراقب أمن صناعي.

– مسؤول خدمة عملاء (هاتف.)

– مدير معرض.

– محاسب سوق.

– أمين صندوق.

– مسؤول مراقبة مخزون.

– محاسب زبائن.

– مسعر بضائع.

– مصفف.

– حارس أمن.

– وظائف هندسية وتقنية.

وأشارت الغرفة إلى أن مواعيد المقابلات ستعقد بمفر الغرفة بدءًا من يوم الأحد الموافق 18 أكتوبر 2018م، وتستمر لمدة 5 أيام.

وللتقديم والاطلاع على تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: هنـــــا..