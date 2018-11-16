بعد غياب طويل.. مدافع ميلان يعود للتدريبات

ماجد محمد(صدى):

أعطى الكادر الطبي المشرف على نادي ميلان الإيطالي، الضوء الأخضر للمدافع الدولي الكرواتي إيفان سترينيتش، للبدء في التدريب اعتبارًا من الاثنين المقبل.

يشار إلى أن اللاعب الكرواتي، لم يلعب مع ناديه منذ التحاقه به في الصيف بسبب أزمة قلبية، فيما أجري الكادر الطبي سلسلة من الفحوصات خلال الأسبوع الماضي في مدينة بادوفا، ليتم السماح له بالرجوع للملاعب.

وكان سترينيتش دق خضع إلى فحص روتيني في أغسطس أظهر أنه يعاني من ” بداية تضخم في عضلة القلب تتطلب إجراء فحوص معمقة تتبعها فترة راحة ” .