مصرع وإصابة 14 شخصًا في حادث مروري مروع بعسير

أبها(صدى):

تلقت هيئة الهلال الأحمر السعودي، بلاغًا بوقوع حادث إنقلاب، ظهر اليوم، على طريق القيرة بعسير، أسفر عن ثلاث وفيات وإحدى عشرة إصابة متفرقة.

وقال المتحدث الإعلامي الرسمي باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي، محمد بن حسن الشهري، إن ست فرق إسعافية باشرت الحادث ونقلت خمس إصابات إلى مستشفى تثليث العام، بينما نقلت جهات أخرى مشاركة بالموقع ست حالات لنفس المستشفى.