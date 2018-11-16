مصرع وإصابة 14 شخصًا في حادث مروري مروع بعسير
تلقت هيئة الهلال الأحمر السعودي، بلاغًا بوقوع حادث إنقلاب، ظهر اليوم، على طريق القيرة بعسير، أسفر عن ثلاث وفيات وإحدى عشرة إصابة متفرقة.
وقال المتحدث الإعلامي الرسمي باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي، محمد بن حسن الشهري، إن ست فرق إسعافية باشرت الحادث ونقلت خمس إصابات إلى مستشفى تثليث العام، بينما نقلت جهات أخرى مشاركة بالموقع ست حالات لنفس المستشفى.
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 34769 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يرحم الموتى ويشفي المصابين
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 34769 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يرحم الموتى ويشفي المصابين
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 38367 ] نشر منذ 1 ساعة
حوادثنا باالجملة
من صنعو السيارات
ماأستخدموها مثل محن نستخدمها
هم صنعوها وقالوا ياعرب هذي أسمها سيارة
لكن حن مو مصدقين للحين
أنها سيارة
ونشوفها طيارة