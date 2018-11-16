شركة الفلك تعلن عن 31 وظيفة شاغرة في الرياض والشرقية

فاطمة المالكي(صدى):

يتوافر عدد من الوظائف الإدارية والهندسية الشاغرة للسعوديين ولغير السعوديين في شركة الفلك للمعدات والتجهيزات الإلكترونية، لحملة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، والمنطقة الشرقية.

على أن تكون الوظائف المتاحة على مسمى:

. فني تكنولوجيا المعلومات (عدد 10 وظائف للسعوديين.)

. مدير تكنولوجيا المعلومات.

. أخصائي أجهزة (عدد 10 وظائف.)

. منسق أجهزة الصحة والسلامة والبيئة (عدد 10 وظائف.)

وأعلنت الشركة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 15 نوفمبر 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 29 نوفمبر 2018م.

وأوضحت إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: هنــــــا..