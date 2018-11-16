زوجة تتسبب في 22 غرزة في رأس والدة زوجها

القاهرة(صدى):

تقدم زوج بدعوى نشوز ضد زوجته أمام محكمة الأسرة في مصر، لتسببها في 22 غرزة في رأس والدته.

وتفصيلًا، تغير الزوجة بشكل جنوني من والدة زوجها وأخته، كما أنها ترغب في السيطرة على المنزل، وتقدم على ضرب حماتها كثيرًا، حتى دفعت في يوم فاتورة الكهرباء في أثناء غياب الزوجة من المنزل، مما جعلها تقوم بتهشيم رأسها، الذي أسفر عنه 22 غرزة.

وقال الزوج أمام المحكمة: ” طلبت الوساطة من أهلها بعد تطور الأمر لإقدامها على مد يدها وسلاطة لسانها على والدتي، لكنني اضطررت للصمت حينما قرر أهلها استخدام سلاح قائمة المنقولات والمؤخر ” .

وتابع: ” بعد تهشيم رأس والدتي شعرت أنني أعيش في سجن مع زوجة لا تعرف الرحمة؛ فقررت الانفصال عنها ” .