بالفيديو.. رجال مدني حفر الباطن يستقلون قاربًا لإنقاذ المحتجزين في السيول

نايف السالم(صدى):

تداول رواد التواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة، مقطع فيديو يظهر فرقة تابعة للدفاع المدني بحفر الباطن، وهي تستخدم قاربًا للنجاة بشوارع حفر الباطن خلال تدخلها لإنقاذ مجموعة من الأشخاص العالقين داخل محطة الوردة الشامية.

جاء ذلك وسط استمرار فرق الدفاع بالتعامل مع كافة البلاغات الخاصة بالاحتجاز نتيجة السيول التي ضربت المحافظة.

وأظهر ” الفيديو ” ، استقلال ثلاثة من عناصر الدفاع المدني قاربًا للنجاة للتنقل بين الشوارع التي غمرتها مياه الأمطار من أجل إنقاذ بعض الأشخاص الذين حاصرتهم المياه.

والجدير بالذكر أن فرق الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية، تعاملت مع قرابة 5 آلاف بلاغ احتجاز؛ جراء الأمطار في حفر الباطن تم خلالها إنقاذ 392 محتجزاً داخل مركباتهم.