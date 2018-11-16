مستشفى الملك فيصل التخصصي يوفر 17 وظيفة للعمل بالرياض وجدة

فاطمة المالكي(صدى):

كشف مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عن حاجته لشغل عدد من الوظائف الصحية والإدارية والفنية الشاغرة لديه، وذلك بفروع المستشفى في كل من الرياض، وجدة.

وأوضح المستشفى، أن الوظائف متاحة للسعوديين ولغير السعوديين، لحمَلة شهادات الكفاءة المتوسطة والثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه والبورد والزمالة في تخصصات محددة.

وأشار إلى أنّ الوظائف المتاحة تحمل المسميات التالية:

. استشاري مساعد الأنف والأذن والحنجرة (الرياض).

. كبير أخصائيي تصوير الأشعة الصوتية (الرياض).

. مساعد رعاية (الرياض).

. استشاري مساعد التخدير (الرياض).

. أخصائي تقنية قلب وأوعية دموية (الرياض).

. مساعد المواد (الرياض).

. محلل شؤون الموظفين (الرياض).

. مشغل محطة أول (الرياض).

. كبير ميكانيكيين (الرياض).

. محاسب (عدد وظيفتين/ الرياض).

. كاتب جناح (الرياض).

. أخصائي مختبر (عدد 4 وظائف/ جدة).

. استشاري مساعد- جراحة الأورام (جدة).

وأكد أن التقديم متاح الآن عبر عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، ومستمر حتى تاريخ 14 يناير 2019م، وذلك من خلال الرابط https://www.kfshrc.edu.sa/ar/Home/careers/vacancieslist