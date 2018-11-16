بالصور.. انفجار ” آيفون ” أثناء شحنه.. والشركة تطلبه من صاحبه إحضاره

واشنطن(صدى):

انفجر هاتف ” آيفون X “، من صاحبه في واشنطن، بعدما وصله بالشاحن، ونشر صور له على موع ” تويتر “، موضحًا إن هاتفه ارتفعت حرارته كثيرًا ثم انفجر، مشيرًا إلى أن الحادث وقع بعدما قام بتحديث نظام “iOS 12.1” .

وأضاف: ” اشتريت الهاتف في بداية يناير، كان يعمل بشكل طبيعي، ولكن بعدما حدثت نظام تشغيل الهاتف، قمت بتوصيله بالشاحن، قبل أن ألاحظ ارتفاعًا كبيرًا في درجة حرارته، بعدها بلحظات انفجر بقوة “، مؤكدًا تقديمه بشكوى للشركة الأمريكية.

وتعهدت الشركة العملاقة بفتح تحقيق في الحادث النادر، طالبة من صاحب الهاتف أن يبعثه لهم من أجل فحصه عن كثب، مضيفة أن ” المشكلة لم تكن متوقعة ولم تحدث من قبل. ”