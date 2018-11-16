كيف تعرف استحقاقك لدعم المكيفات؟ .. حساب المواطن يجيب

علي القحطاني(صدى):

أوضح برنامج حساب المواطن، طرق معرفة الشخص مدى استحقاقه الدعم على التكييفات، في إطار مبادرة التكييف.

وتسائلت مواطن في تغريدة لها بموقع ” تويتر ” ، قائلة : ” إذا تكرمت أسأل عن الدعم للمكيفات كيف أسويه؟ ” .

وقال حساب خدمة العملاء التابع للبرنامج: ” يمكنك زيارة الموقع الرسمي للتأكد من استحقاقك ومعرفة منافذ البيع من خلال الرابط التالي (هنا) أو التواصل مع مركز الاتصال الموحد 920024322 ” .

يشار إلى أنه تم في وقت سابق، إيداع الدعم المخصص للدورة الثانية عشرة للمستفيدين المكتملة طلباتهم في حساب المواطن وسيستمر حتى نهاية اليوم.