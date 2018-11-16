كيف تعرف استحقاقك لدعم المكيفات؟ .. حساب المواطن يجيب
أوضح برنامج حساب المواطن، طرق معرفة الشخص مدى استحقاقه الدعم على التكييفات، في إطار مبادرة التكييف.
وتسائلت مواطن في تغريدة لها بموقع ” تويتر ” ، قائلة : ” إذا تكرمت أسأل عن الدعم للمكيفات كيف أسويه؟ ” .
وقال حساب خدمة العملاء التابع للبرنامج: ” يمكنك زيارة الموقع الرسمي للتأكد من استحقاقك ومعرفة منافذ البيع من خلال الرابط التالي (هنا) أو التواصل مع مركز الاتصال الموحد 920024322 ” .
يشار إلى أنه تم في وقت سابق، إيداع الدعم المخصص للدورة الثانية عشرة للمستفيدين المكتملة طلباتهم في حساب المواطن وسيستمر حتى نهاية اليوم.
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