بالصور.. بعد إضافة الغمازتين في وجهها.. حليمة بولند تجري تجميل جديد

أميرة خالد(صدى):

أجرت الإعلامية الكويتية حليمة بولند، تغييرات جذرية في أسنانها، وجاء ذلك بعد إجرائها تغيير في وجهها من خلال إضافة الغمازتين.

وشاركت الإعلامية الكويتية متابعيها بصور جديدة على تطبيق ” إنستجرام ” ، من داخل عيادة طبيب الأسنان الذي أجرى لها التغييرات في أسنانها، موجهة له الشكر، ووصفته بأنه ” من رسم ابتسامتي الجديدة ” .

كما تعرضت بولند للكثير من التعليقات الساخرة بعد مقطع فيديو نشرته خلال تواجدها في النمسا، حيث بدت وهي تشرح لمتابعيها عن الحرب العالمية الاولى، مشيرة الى الجسر الذي كان قد مر عليه ولي عهد النمسا في العام 1914 لخظة اغتياله وتسبب في قيام الحرب، إلا أن حركاتها واندهاشها دفعت العديد ممن المتابعين الى السخرية منها.