اتحاد القدم الجزائري يتوعد مثيري الشغب ويصف عملهم بـ ” القذر “

وكالات(صدى):

استنكر الاتحاد الجزائري لكرة القدم، أحداث الشغب التي شهدتها بعض الملاعب، معتبرًا إياها سلوكًا غير حضاري، مؤكداً أنه سيستخدم جميع الوسائل القانونية للقضاء على أي شكل من أشكال التجاوز.

وقال الاتحاد الجزائري في بيان لها : ” لا نعتزم البقاء مكتوف الأيدي بلا قوة ولا ردة فعل أمام هذا المشهد المروع والمزعج والفظيع في بعض الأحيان، والذي تشهده ساحات يفترض أن تكون أماكن للمشاهدة والفرحة واللعب النظيف ” .

كما دعا الاتحاد الجزائري، عائلة كرة القدم إلى توحيد صفوفها لوقف هذا العنف، مشيرًا إلى أنه سيستخدم جميع الوسائل القانونية للقضاء على أي شكل من أشكال التجاوز، واتخاذ الإجراءات الضرورية المناسبة إذا لزم الأمر، لتثبيط أعداء كرة القدم ومثيري الشغب على القيام بعملهم القذر.

وأشاد الاتحاد الجزائري ببعض مسؤولي الأندية الذين ساهموا على مستواهم في التخلص من العنف وجعل حقيقة الذهاب إلى الملعب أمراً لطيفاً من خلال مبادرات “ تستحق التشجيع ” ، لافتاً إلى أنه لا يزال مقتنعًا بأن توحيد جهود الجميع سيؤدي حتماً إلى اختفاء ظاهرة العنف في الملاعب الجزائرية