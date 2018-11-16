تعليم الليث : يعلن عن توفر وظائف ” حراس أمن ” في عدد من مدارسه

عبدالرحمن المالكي (صدى):

أعلنت إدارة ‫التعليم بمحافظة الليث ، عن بدء التقديم لشغل عدد من الوظائف بمسمى ” حراس أمن ” في عدد من المدارس ، وذلك من خلال التوظيف القائم بالتعاقد مع إحدى الشركات الخاصة والتي تتبع لشركة ” تطوير “.

وحددت الإدارة شروطاً للقبول تتضمّن أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وألا يقل عمره عن ٣٠ عاماً وألا يزيد على ٥٥ عاماً لوظائف مدارس البنين، وألا يقل عمره عن ٤٥ وألا يزيد على ٦٠ عاماً لوظائف مدارس البنات.

واشتملت الشروط أن يكون المتقدم حاملاً للشهادة الثانوية فما دونها، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، وأن تكون لديه صحيفة بصمات من الأدلة الجنائية، وأن يكون ” لائقاً طبياً ” ، وألا يكون ” متقاعداً ” أو ” مرتبطاً “بوظيفة أخرى ، والتقيد بالزي المحدد لأداء العمل ، وأن يكون المتقدم مسجلا في برنامج ( ساعد ) بوزارة الخدمة المدنية.

وأوضحت الإدارة بأن ساعات العمل اليومية ستكون ( ٨) ساعات ، فيما ستكون أيام العمل في الأسبوع ستة أيام .

وأكدت الإدارة أن آخر موعد لاستقبال ملفات التقديم يوم الخميس ١٤/ ٣/ ١٤٤٠هـ ، وأن مقر التقديم بمقر إدارة الأمن والسلامة المدرسية بمبنى الشؤون المدرسية للإدارة في الليث ، على أن يحضر المتقدم ملفا به كافة المسوغات والشهادات المطلوبة .