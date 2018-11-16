بالفيديو.. لحظة فوران شاهقة مائية عملاقة جنوب غرب القصيم

سالم المطيري(صدى):

أظهر مقطع فيديو لشاهقة مائية ضخمة تتشكل يوم أمس جنوب غرب القصيم و تتحرك بالقرب من السواحل الكويتية.

ورصد المقطع المتداول لحظة فوران الشاهقة المائية وتحركها بالقرب من الشاطئ، وسط متابعة وتخوف بعض المتواجدين بالمكان.

من جهته، قال الدكتور عبدالله المسند المختص في مجال الطقس وأستاذ المناخ في جامعة القصيم، إن ظاهرة التورنيدو والشواهق المائية بدأ يتكرر ظهورها في سواحل الخليج العربي والبحر الحمر، متزامنة مع حالات العواصف الرعدية العنيفة، بطريقة لم تكن معهودة بهذا التكرار من قبل.

وتعتبر الشاهقة المائية هي ظاهرة نادرة الحدوث تتكون من اختلاط الهواء بالماء لتتشكل كتلة سحابية عمودية فوق بحيرة أو محيط عندما يمر هواء بارد فوق مياه دافئة.