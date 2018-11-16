زوجان يتفقان مع ” مشرد ” لاختلاق قصة لأجل جمع المال

واشنطن(صدى):

انتشرت قصة بوسائل الإعلام العام الماضي عن ” المشرد ” الذي أنفق آخر 20 دولارًا معه لتزويد سيارة سيدة بالوقود؛ مناشدين بجمع التبرعات له.

واكتشفت الجهات الأمنية فيما بعد أنها كانت قصة كاذبة قامت السيدة وزوجها بتأليفها بالاشتراك مع المشرد للحصول على المال، حيث قاموا بالحصول بالفعل على 400 ألف دولار من المتبرعين.

وفي هذا السياق، قام سكوت كوفينا، المدعي العام في برلنغتون، بتوجيه اتهامات جنائية ضد ” الزوجين ” اللذين اختلقا القصة وروياها للصحف ومحطات التلفزيون، مشيرًا إلى أنه تم اتهام ” المشرد ” أيضًا بالتآمر معهم.

يُذكر أن ” المشرد ” قام برفع برفع دعوى قضائية يتهم فيها ” الزوجين ” بالاحتيال والتآمر، مبينًا إنهما استخدما التبرعات التي جمعاها له كـ ” حصالة ” لهما.