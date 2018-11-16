3 ملايين دولار في 20 دقيقة.. تقارير غربية: قطر تغسل سمعتها بحفلات لمشاهير أمريكا

طلال الضوي(صدى):

شاركت النجمة العالمية جينيفر لوبيز في افتتاح أحد المراكز التجارية الكبيرة في الدوحة، وذلك ضمن الخطة التي تنفذها حكومة قطر لغسل سمعتها دوليا، بحسب تعبير عدد من الصحف الغربية التي ترى في الأمر محاولة من جانب المسؤولين في الإمارة الخليجية لإلهاء المجتمع الدولي عن ممارساتها الإرهابية.

ودفعت الدوحة مبلغ مليوني دولار للممثلة والمطربة “جي لو” لتؤدي عددا من اغانيها الشهيرة اضافة إلى لقاء معها اجابت فيه عن بعض أسئلة الحضور في مدة لم تتجاوز 20 دقيقة.

وإضافة إلى المليوني دولار التي حصلت عليها أجرا على الحفل، حجزت قطر لجينيفر لوبيز جناحا ملكيا في أحد فنادقها الفاخرة، إضافة إلى التكلفة الاخرى للسفر والتنقلات تبلغ نحو مليون دولار آخر، فضلا عن الطائرة الخاصة التي أقلتها من الولايات المتحدة وستعيدها إليها.

وتداول رواد التواصل الاجتماعي ومستخدمو موقعع انستجرام فيديو نشرته “جي لو” على صفحتها الرسمية خلال زيارتها الأخيرة لقطر.