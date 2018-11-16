انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي لأمراض النساء والتوليد وطب الإنجاب

تركية البدر(صدى):

ينطلق المؤتمر الدولى لامراض النساء والتوليد وطب الانجاب فى الرياض بفندق راديسون بلو فى الفترة من 28-29 نوفمبر 2018 م تحت شعار صحة المراة .

(هنا )

هذا وقد تم دعوة كل من البرفسور لادفكو استاذ فى قسم امراض النساء والتوليد وجراحة المسالك البولية بجامعة سابينزا فى روما والمتخصص فى البطانة المهاجرة .

والبروفسور ايجونا مدير مركز الاورام بجامعة ميلانو والمتخصص فى اورام النساء .

والهدف من ذلك اثراء المؤتمر بمالديه من خبره ونقل المعلومات الطبية الحديثة فى هذا المجال مع وجود التقنيات الحديثة

ويستضيف ايضا المؤتمر الدكتور عبدالمحسن النجار اخصائى طب الجنين ومدير برنامج تدريب الاطباء المقيمين بمعهد الكويت للتخصصات الطبية –مستشفى الولادة – الكويت .

وتم استضافه ايضا عدد 26 طبيب متحدثين من الجامعات السعودية ومستشفيات ووزارة الصحة والقطاع الخاص لاعطاء المحاضرات العلمية فى مجال النساء والتوليد وطب الانجاب والمناظير النسائية واطلاع الاطباء والكادر الطبى على بعض الفيديوهات من اجراء العمليات فى خارج وداخل المملكة لزيادة المعرفة واتباع الاساليب الصحيحة حسب الاصول العلمية والعملية لما فيه من سلامة صحة المراة والاجنة .

وكذلك وقد تم اعتماد 18 ساعة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية .

وبذلك تم اضافة عمل ورشتى عمل للاشعة الصوتية والخياطة بواسطة المناظير لتدريب اطباء النساء والولادة والجراجة والتى سوف تنعقد بمستشفى سند بالرياض بتاريخ 30 نوفمبر 2018 م باشراف اطباء متخصصين فى هذا المجال ولتدريب الكوادر السعودية .

ويشارك بالمؤتمر اكثر من 400 طبيب وطبيبة هذا وقد اعرب د. سمير سندى رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر واستشارى النساء والولادة وجراحة المناظير النسائية عن سعادته باستضافه المؤتمر فى المملكة العربية السعودية واطلاع الاطباء على الجديد فى هذا المجال ونتقدم بالشكر لجميع الزملاء لمشاركتهم البنائه فى المؤتمر ونظرا لما يولايه خدمات المجتمع وصحه المراه فى المملكة العربية السعودية من الاساسيات لخدمه امهاتنا واخواتنا وبناتنا فقد قررنا بعمل محاضرات توعيه على هامش المؤتمر للسيدات لزيادة الوعى بتاريخ 29 نوفمبر بنفس الفندق مساءا ويشمل ذلك التدخين بالمملكة العربية السعودية تلقيها ا.د زينب ابو طالب استشارى نساء وتوليد وعضو مجلس الشورى والاستاذه الدكتورة ساميه العامودى استشارية نساء وتوليد محاضرة بعنوان عصر جديد فى الحقوق الصحية للمراة والاستاذة الدكتورة غدير ال الشيخ استشارية النساء والتوليد عن البطانة المهاجرة

والاستاذة لينا المعينا عضو مجلس الشورى عن رياضة المراة فى المملكة العربية السعودية علما بان الحضور مجانا ليهم –الامسية المسائية وكذلك نحب ان نشيد بالمشاركة من الاعلام المرئى والمقروء ووسائل التواصل الاجتماعى بخصوص المؤتمر ووفق الله الجميع لخدمة الوطن وصحة المراة فى المملكة العربية السعودية

ونشكر الشركات الراعية للمشاركة البنائة للمساهمة بالموتمر .