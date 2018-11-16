الجيش اليمني يحرز تقدما شمالي الضالع ومقتل وأسر 33 من الحوثيين

عدن(صدى):

قُتل وأصيب 37 من عناصر مليشيا الحوثي الإنقلابية المدعومة من إيران، خلال مواجهات مع قوات الجيش اليمني في مدينة دمت شمالي محافظة الضالع جنوب اليمن.

وقالت مصادر عسكرية إن المواجهات نشبت عقب محاولة المليشيا التسلل باتجاه مواقع محررة في قرى الحقب وبيت اليزيدي جنوب غربي المدينة .

وأضافت المصادر أن قوات الجيش أفشلت محاولة المليشيا وأجبرتها على التراجع والفرار ، وفقًا لموقع ” 26 سبتمبر ” التابع لوزارة الدفاع اليمنية .

وأسفرت المعارك وفقًا للمصادر عن مصرع 25 من عناصر المليشيا وجرح 12 آخرين وأسر 8 إضافة إلى تدمير دبابة تابعة للإنقلابيين الحوثيين .

وفي المنطقة ذاتها، أعلن الجيش اليمني، استعادته مواقع جديدة في جنوب مدينة عقب هجوم واسع على مواقع الحوثيين .

وقال مصدر عسكري، إن وحدات من الجيش تابعة للواء 83 مدفعية واللواء الرابع احتياط مدعومة بالقوات الخاصة والشرطة العسكرية والحزام الأمني شنت هجومًا واسعًا ومفاجئًا اليوم على مواقع المليشيا الحوثية جنوب دمت وتمكنت من السيطرة على مواقع وتباب جديدة و مازال الزحف مستمر .

وطبقًا للمصادر فإن قوات الجيش تمكنت من استعادة كامل المواقع المطلة على مدينة دمت وفرض حصار على مليشيا الحوثي الانقلابية بحصن الحقب شمال محافظة الضالع .