بعد هجومها على ” لمجرد ” .. هند صبري: تعرضت لتهديدات من جمهوره

تونس(صدى):

قالت الفنانة التونسية هند صبري، أنها تلقت تلقيها تهديدات هي وابنتيها بـ ” الاغتصاب ” من جمهور الفنان المغربي سعد لمجرد؛ وذلك عقب نشرها تغريدة تدين أفعاله الأخيرة واتهامه مرتين بالاغتصاب.

وأوضحت ” صبري ” أنها أصدقائها من الوسط الفني الفني لم يتدخلوا لمساندتها في محنتها التي تعاني منها، مشيرة إلى أنها ما زالت تتلقى تهديدات من جمهور “ لمجرد ” .

وعن هجومها على ” لمجرد ” ، ذكرت ” هند ” في ندوة عن التحرّش ضمن فعاليات مهرجان قرطاج السينمائي، بأنها دافعت عنه في الاتهام الأول له؛ لإحساسها ببراءته، لكن الاتهام الثاني جعل الشك ينقطع باليقين.

وأكدت أنها لم تتعرض طوال مسيرتها الفنية لأي نوع من التحرش أو التهديد بـ ” الاغتصاب ” مثلما حدث مؤخرًا، مؤكدة أنها قادرة على الدفاع عن نفسها وابنتيها، وحمايتهما من أية تهديدات.