طائرة سعودية تنجو من حادث مروع في إسلام أباد بعد انفجار أحد إطاراتها

إسلام أباد(صدى):

انفجرت إطار طائرة سعودية أثناء هبوطها في مطار العاصمة الباكستانية إسلام أباد في رحلة قادمة من جدة، ولكن العناية الإلهية تدخلت ونجت الطائرة من حادث مروع بأعجوبة.

وذكرت مصادر مسؤولة أن جميع الركاب وطاقم الطائرة بخير، ولم يُصَبْ أيٌّ منهم بأذى.

وأوضحت المصادر أن طيّاري الخطوط السعودية أظهروا مهارةً وقدرةً عاليتين على إدارة الخلل وتمكنوا من الهبوط بأمانٍ على المَدْرَج.