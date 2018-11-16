” العدل ” يبث فيديو عن قيمة الصلح يتجاوز مليون مشاهدة خلال يومين

نايف السالم(صدى):

طرحت وزارة العدل مبادرة تبرز ” قيمة الصلح ” ؛ وذلك مراعاة للروابط الاجتماعية والأسرية؛ والتي تتعرض الحفاظ على ترابطها تحد كبير في المنازعات بين الأهل والأقارب عادة.

ونشرت الوزارة الفيديو الخاص بالمبادرة عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، واستقطب مشاهدات تجاوزت المليون؛ وذلك خلال يومين فقط، حيث يتضمن المقطع مشهدًا دراميًا يحكي حدثًا تكرر كثيرًا بالواقع الاجتماعي.

وعن قصة المقطع، فهو يحكي عن قصة ” مواطن ” تخيل حشدًا من أسرته وأبناء إخوته حوله لو أنه اختار ” الصلح ” في فصل النزاع الذي نشأ بينه وبين إخوته على خلفية توزيع ميراث والدهم المتوفى.

وذلك قبل اللجوء إلى الحسم الجبري بـ ” قوة القانون ” ، حين وجُد نفسه في مجلسه وحيدًا بعد أن استوفى حقه بطريقة أثارت حنق أقاربه الذين انفضوا حوله.

وأبدى المتابعون استحساناً للقصة وتأثرًا بمضمونها ورسالتها الداعية إلى إصلاح ذات البين، والترفع عمّا يؤدي إلى قطع الأرحام.