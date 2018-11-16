” محرز ” يكشف حقيقة حربه مع محمد صلاح
أكد لاعب مانشستر سيتي ومنتخب الجزائر رياض محرز، أنه لا يعرف شيئًا عما يقال عن الحرب القائمة بينه وبين نظيره في ليفربول ومنتخب مصر محمد صلاح.
وقال ” محرز ” خلال حديثه للقناة الرسمية للاتحاد الجزائري لكرة القدم: ” الحرب مع صلاح؟ لا أعرف عنها أي شيء، فصلاح لاعب جيد للغاية وأحبه فهو لاعب كبير ” .
وأضاف: ” لا يوجد أي داع للمعارك عبر مواقع الواصل الاجتماعي، لا توجد مشكلة مع صلاح ” .
يُذكر أن رياض محرز تُوج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي عام 2016، قبل أن ينجح صلاح في الظفر بذات الجائزة في العام الجاري.
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