” محرز ” يكشف حقيقة حربه مع محمد صلاح

طلال الغامدي(صدى):

أكد لاعب مانشستر سيتي ومنتخب الجزائر رياض محرز، أنه لا يعرف شيئًا عما يقال عن الحرب القائمة بينه وبين نظيره في ليفربول ومنتخب مصر محمد صلاح.

وقال ” محرز ” خلال حديثه للقناة الرسمية للاتحاد الجزائري لكرة القدم: ” الحرب مع صلاح؟ لا أعرف عنها أي شيء، فصلاح لاعب جيد للغاية وأحبه فهو لاعب كبير ” .

وأضاف: ” لا يوجد أي داع للمعارك عبر مواقع الواصل الاجتماعي، لا توجد مشكلة مع صلاح ” .

يُذكر أن رياض محرز تُوج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي عام 2016، قبل أن ينجح صلاح في الظفر بذات الجائزة في العام الجاري.