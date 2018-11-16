بالفيديو.. وزير الإعلام المنشق عن الحوثيين يعترف: ” قمنا بتزوير الحقائق ” .. ويفضح المليشيات

فهمي محمد(صدى):

اعترف وزير الإعلام المنشق عن مليشيات الحوثي عبدالسلام الجابر بأنه أحد راسمي سياسات التضليل في الإعلام الحوثي، مشيرا: ” قمنا بتزوير الحقائق والحوثي لديهم عقدة من ” السلام ” ، مشيرا إلى أن المصدر والمنبع مكانه الضاحية الجنوبية في بيروت.

ولفت الجابرخلال حواره ببرنامج “بالمختصر” علىMBCإلى وجود جيوش إلكترونية حوثية تستهدف المملكةعلى مواقع التواصل الاجتماعي.

وعما إذا كانت هناك قيادات حوثية أخرى تسعى للانشقاق، قال الجابر: ” هناك نقاشات دائرة بين قيادات الحوثي قبل مغادرتي صنعاء الذين يرغبون في الانفصال، بسبب فرض سياسة استمرار الحرب ” .

وتابع: ” هناك قناعة بأن فرص إحلال السلام موجودة، لكن ليس كل حوثي يريد السلام، وهناك نوع من التضليل بأن ما يحدث مقاومة، لكن الواقع يقول إن الحوثيين هم المصدر الرئيس لما وصلت إليه اليمن، ولكن إذا أتيحت الفرصة لخروج الناس من صنعاء ستخرج قيادات حوثية كبيرة ” .

وأبان أنهخرج من صنعاء تاركا منصبه ليس خوفا من فقدان منصب أو مصلحة، لكن كانت بسبب شعوري بالمسؤولية، وثقة في أن المملكة هي حاملة مشروع مواجهة المد الإيراني.

وأشار : ” هناك أمل في الوصول إلى حلول سياسية لتجنيب اليمن مزيدا من الحروب، لكن كل يوم تتكشف الحقائق بأن الحوثيين لا يريدون الوصول إلى سلام شامل وعادل لليمن، والمنهج الأساس لهم هو الاستمرار في الفوضى والحرب والقتل ” . مؤكدا: “ لا يمكن أن أكون عونا للمزيد من قتل اليمنيين، اليمن يحتاج إلى سلام، والأمور مهيأة لذلك .

https://mobile.twitter.com/belmokhtasartv/status/1063386576460410880?s=12

https://mobile.twitter.com/belmokhtasartv/status/1063387921682714624?s=21