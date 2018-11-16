بالفيديو.. سمية الخشاب تنتقد محاولات الإعلام لإفساد زواجها من أحمد سعد

القاهرة(صدى):

انتقدت الفنانة المصرية سمية الخشاب محاولات إفساد العلاقة بينها وزوجها المطرب أحمد سعد من خلال الشائعات التي لا أساس لها من الصحة.

وقالت الخشاب في تصريحات لبرنامج ” عرب وود ” إنها تلاحظ منذ الأيام الأولى لزواجهما أن وسائل الإعلام تحاول نشر الشائعات عن وجود خلافات بينهما، ووصل الأمر بالبعض للحديث عن إمكانية انفصالهما في الفترة المقبلة.

وأوضحت أنه من ناحية اخرى، فإن إطلاق الشائعات حول حملها من عدمه غير مبرر، مؤكدة أن هناك أمور واضحة لا تحتاج للتخمين أو الاحتمالات، لأنها إن كانت حاملا فسوف يظهر ذلك بوضوح.