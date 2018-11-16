جمعية ” عنيزة ” تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت جمعية ” عنيزة ” للخدمات الإنسانية، عن عدد من الوظائف الصحية والإدارية الشاغرة للرجال والنساء، وفقًا للمسميات التالية:

” أخصائي اجتماعي، مشرف فني توحد، طبيب / طبيبة ( طب أسرة ) ، أخصائي / أخصائية علاج وظيفي، مراجع داخلي ” .

واشترطت الجمعية أن يكون المتقدم حاصل على رخصة مزاولة مهنة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

ودعت الجمعية الراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف، إرسال السيرة الذاتية على الإيميل التالي ” [email protected] ” ، أو التقديم على الموقع الإلكتروني للجمعية ” هنا ” .