خبيرة علاقات أسرية للمتزوجات: ضعي ضوابط في تعاملاتك الزوجية لحفظ كرامتك

نصحت نور البكري خبيرة العلاقات الأسرية، المرأة بوضع ضوابط للعلاقة مع الزوج بما يحافظ على بيتها وفي نفس الوقت يحفظ كرامتها قائلة: ” متصنعيش فرعون وترجعي تعيطي ” .

وأكدت نور ، أن المرأة أحيانا تبتعد عن صديقاتها وتترك عملها الذي تحبه وتتميز به من أجل الرجل بعد الزواج لتعود نادمة بعد ذلك بعد فوات الأوان.

وحذرت خبيرة العلاقات الأسرية النساء من تقديم تنازلات متتالية يعتادها الزوج ويطالبها بالمزيد فتنزعج بعد ذلك، موضحة أن هذه النصائح لا تعني عدم الاهتمام بالزوج أو مساندته، ولكنها تستهدف أن تقدم المرأة ما في وسعها لمساعدة زوجها دون أن تخسر نفسها وتطمس ملامح شخصيتها وتفقد احترامها لنفسها في علاقة مفترض أنها قائمة على الود والاحترام المتبادل.

وقالت إن هناك فارقا كبيرا بين حب الآخر وحب النفس وبين حب الآخر بدرجة تصل إلى تدمير النفس، لافتة إلى أن الفرق كبير وعلى المرأة الاختيار وتحمل نتيجة اختياراتها.