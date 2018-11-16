6 مزايا تمنح الاقتصاد اكبر حصة مؤثرة في الناتج القومي العربي

عادل الحربي (صدى):

أظهر تقرير احصائي حديث تفوق الاقتصاد السعودي على جميع الاقتصاديات العربية، فيما يتعلق بالناتج القومي العربي الذي أوضح التقرير أن الاقتصاد السعودي يستحوذ على 25% منه.

وبين التقرير الذي أصدرته الهيئة العامة للاستثمار أن هذا التفوق السعودي جاء لأكثر من سبب أهمها، المزايا الاستثمارية التي تقدمها المملكة، وامتلاكها لأكبر احتياطي من النفط في العالم، إلى جانب امتلاكها لأكبر سوق اقتصادية حرة في الشرق الأوسط..

وذكر التقرير المزيد من المزايا التي منحت السعودية التفوق فيما يتعلق بالناتج القومي العربي، ومنها استقرار العملة المحلية (الريال السعودي)، وانخفاض القيود على صرف وتحويل العملات الأجنبية، وكذلك تعتبر سهولة الاتصال مع أوروبا وآسيا وأفريقيا، واعتبار المملكة من المنافذ المهمة على تلك القارات، من أكبر المزايا التي وضعت السعودية في مقدمة المؤثري في إجمالي الناتج القومي العربي.