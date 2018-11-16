بالصور.. ​جيب سكرامبلر تتحول الي جلادياتور 2020

أميرة خالد(صدى):

بعد أن تم اعلان تقارير عديدة أن سيارة جيب الجديدة البيك أب التي ستطلق قريباً ستحمل اسم سكرامبلر ، خرجت تاكيدات رسمية أن السيارة لن تحمل هذا الاسم ولكنها ستأتي باسم جلادياتور وهي تعتبر نسخة من جيب رانجلر JL ولكن بصندوق خلفي وهي السيارة المتوقع عرضها في معرض لوس أنجلوس القادم للسيارات.

ومن المقرر عرض السيارة كموديل 2020 وقد ظهرت أول صور مسربة للسيارة وتأتي السيارة بملامح موديل رانجلر JL وستأتي بتصميم مصابيح أمامية وخلفية مثل رانجلر وشبكة تهوية مطابقة .

وستأتي السيارة بمحرك V6 سعة 3.6 لتر وناقل حركة مانيوال أو أوتوماتيك بجانب محرك ديزل بشاحن توربيني سعة 3 لتر V6 .

وستأتي السيارة بسقف قماشي أو صلب مع كاميرا في المقدمة وشاشات تاتش 7 أو 8.4 بوصة كما ستأتي باطارات 33 بوصة اختيارية.

أمي