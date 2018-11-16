الذهب يسجل أعلى مستوي في أسبوع

وكالات(صدى):

ارتفعت أسعار الذهب اليوم، مسجلة أعلى مستوى لها في أسبوع في ظل سعي المستثمرين للبحث عن ملاذ آمن جراء المخاوف التي تترافق من الانفصال البريطاني عن المنظومة الأوروبية عن الاتحاد الأوروبي، حيث ارتفعت التعاملات الفورية لأسعار الذهب 0.2 مسجلة 1214.93 دولار للأونصة.

وفي وقت سابق من الجلسة، بلغ أسعار المعدن الأصفر النفيس أعلى مستوى منذ التاسع من نوفمبر عند 1216.79 دولار للأونصة. وانخفض البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1153 دولارا للأونصة. في حين ارتفع سعر الفضة 0.1 بالمئة إلى 14.30 دولار للأونصة.