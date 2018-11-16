الاتحاد الآسيوي يكشف عن التشكيلة الأفضل في تاريخ نهائيات آسيا

طلال الغامدي(صدى):

كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن التشكيلة الأفضل في تاريخ نهائيات آسيا بوجود السعوديين صالح النعيمة و فهد الهريفي وياسر القحطاني، وجاء ذلك بعد استفتاء جماهيري شارك فيه 2.6 مليون مصوّت.

وأعلن الاتحاد الآسيوى لكرة القدم عن تطبيق تقنية الفيديو فى بطولة كأس الأمم الآسيوية للمرة الأولى فى التاريخ بداية من الدور ربع النهائى.

كما ضمت التشكيلة المثالية فى تاريخ بطولة كأس الأمم الآسيوية كلاً من: الإيرانى ناصر حجازى فى حراسة المرمى، وفى خط الدفاع الإيرانى مهدى مهدافيكيا، والسعودى صالح النعيمة، والصينى زهينج زهى، وفى خط الوسط الإيرانى على كريمى، والعراقى نشأت أكرم، والصينى شاو جياى، والأوزبكى سيرفر دجيباروف، واليابانى كيسوكى هوندا، وفى الهجوم الإيرانى على دائى، والسعودى ياسر القحطانى.

وعلى مقاعد البدلاء تواجد كل من: الحارس العراقى نور صبرى، والمهاجم العراقى يونس محمود، والسعودى فهد الهريفي، والكورى الجنوبى كوو جا تشيول، والكويتى جمال مبارك والماليزى سون تشين اون.

وتستعد الإمارات لإستضافة بطولة كأس الأمم الآسيوية فى يناير المقبل بمشاركة 24 منتخباً لأول مرة فى تاريخ المسابقة.