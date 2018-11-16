النيابة العامة: 4 شروط تنقضي معها الدعوى الجزائية العامة

علي القحطاني(صدى):

وجه أحد المواطنين سؤالا للحساب الرسمي للنيابة العامة على موقع تويتر، استفسر فيه عن الحالات التي تنقضي فيها الدعوى الجزائية العامة.

وأوضحت النيابة العامة أن الدعوى الجزائية العامة تنقضي في أربع حالات هي:

1- صدور حكم نهائي.

2- عفو ولي الأمر.

3- التوبة المسقطة للعقوبة ، وفقاً للضوابط الشرعية.

4- وفاة المتهم.

وأشارت النيابة العامة إلى أن انقضاء الدعوى الجزائية العامة في حالة توفر الأسباب السابقة، لا يمنع من الاستمرا في دعو الحق الخاص.