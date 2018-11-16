” كوستا ” يلتحق بسبورتنج لشبونة بعد رحيله عن الهلال

نواف السالم(صدى):

رحل البرتغالي كوستا ميجيونيس مدرب فريق الهلال رسميًّا إلى بلاده للعمل مساعدًا لمدرب فريق سبورتنج لشبونة البرتغالي الأول لكرة القدم.

وأعلن ميجيونيس عن رفضه جميع محاولات الإدارة الهلالية لثنيه عن قراره بعد تلقي عرض لشبونة.

وقال ميجيونيس إن العرض الذي تلقاه يعد فرصة كبيرة لا تتكرر، كونه سيصبح مساعدًا للمدرب في فريق كبير على مستوى أوروبا.

يذكر أن إدارة الهلال أسندت إلى البرتغالي تياجو مساعد المدرب، ليتولى زمام الأمور الفنية خلال الفترة المقبلة، على أن يعمل تركي الشايع مساعدًا له.