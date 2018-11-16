” سوسو ” يعبر عن فخره لمحاولة أتلتيكو مدريد للتعاقد معه

نواف السالم(صدى):

أزاح نجم ميلان الإيطالي خيسوس فيرنانديز ” سوسو ” ، عن رغبة أتلتيكو مدريد الإسباني في التعاقد معه، خلال الفترة الماضية.

وعن ذلك، قال ” سوسو ” : ” كانت هناك اتصالات مع أتلتيكو مدريد، هذا صحيح، وقد كانت هناك عدة فرص أمامي للعودة إلى إسبانيا على مدار العامين الماضيين ” .

وأكدت تقارير صحفية رغبة ريال مدريد في ضم ” سوسو ” ؛ ليخرج الأخير ويعبر عن فخره باهتمام النادي الملكي به.

يُذكر أن ” سوسو ” يرتبط بعقد مع ” الروسونيري ” حتى عام 2022، ويمتلك شرطًا جزائيًا بقيمة 40 مليون يورو.