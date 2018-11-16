كليات عنيزة توقع مذكرة تفاهم مع ريادة

سعيد العجل(صدى):

رعى محافظ عنيزة الأستاذ عبدالرحمن بن إبراهيم السليم بمكتبة توقيع مذكرة التفاهم بين كليات عنيزة ومعهد ريادة الأعمال الوطني بمحافظة عنيزة (ريادة) والتي تساهم في إعداد الخطط المشتركة والبرامج والفعاليات والانشطة المتعلقة برفع مستوى الوعي وتثقيف المجتمع المحلي لنشر ثقافة العمل الحر وأهميته وذلك بحضور المشرف العام على الكليات الدكتور عبدالله بن صالح الشتيوي ونائب المشرف العام الاستاذ عدنان بن سعود اليحيى وعميد كلية الدراسات الانسانية والإدارية الدكتور عبدالرحمن بن سليمان الشلاش ومدير معهد ريادة بعنيزة الاستاذ أحمد بن عبدالرحمن العليان

وقال المشرف العام الدكتور عبدالله بن صالح الشتيوي تأتي مذكرة التفاهم ضمن سلسلة من المبادرات التي تنفذها الكليات وذلك من خلال التعاون المثمر بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي والذي يساهم في تشجيع الشباب والشابات على ريادة الاعمال وتذليل العقبات من خلال تقديم الاستشارات والدورات والندوات بما يحقق تطلعات قيادتنا الرشيدة لتحقيق رؤية المملكة 2030.