الجوازات: سجل الأسرة وسيلة إثبات داخل المملكة ولا تخول صاحبها للسفر بالخارج

عادل الحربي(صدى):

أوضحت مديرية الجوازات أن سجل الأسرة وسيلة إثبات للتابعين داخل المملكة، ولا تخول صاحبها للسفر خارج المملكة.

وأشارت الجوازات عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أن بطاقة الهوية الوطنية يمكن السفر بها لدول مجلس التعاون الخليجي فقط، ثم إصدار تصاريح السفر اللازمة، ولا يجب حملها خارج دول مجلس التعاون.

وأبانت أن جواز السفر يمكنك السفر به إلى الدول المسموح بالسفر إليه، بالإضافة إلى إصدار تصاريح السفر اللازمة، لافتة إلى أن الجواز يعد وثيقة الرسمية خلال السفر ، مؤكدة على ضرورة وجود جواز سفر مستقل لكل مسافر.