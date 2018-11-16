انجلترا تكرم روني وتطمئن على مستقبلها بنجومها الشباب

ماجد محمد(صدى):

شهدت مباراة انجلترا والولايات المتحدة الأمريكية اسدال الستار على مسيرة النجم واين روني، لكنها في الوقت نفسه شهدت ظهورا بارزا لكثير من اللاعبين الشبان، مما دفع كثير من وسائل الإعلام الإنجليزية للتأكيد على أن تلك المباراة أوضحت لمحات المستقبل في فريق المدرب ساوثجيت.

وكان أبرز اللاعبين في مباراة الأمس التي فازت فيها انجلترا 3-0، اللاعب جيدون سانتشو لاعب فريق بوروسيا دورتموند، إذ أدى مبارا رائعة خاصة على الجبهة اليمنى.

وظهر التعاون والانسجام بين سانتشو وكلا من ديلي آلي وجيسي لينجارد، وألكسندر أرنولد مما أكد صحة وجهة نظر ساوثجيب الذي يريد الاعتماد على الشباب وتكوين فريق للمستقبل.