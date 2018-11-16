تناول هذه المواد الغذائية لتمنحك الطاقة نهارا

متابعة ـ اميرة خالد(صدى):

يُعاني غالبية العاملين من مشكلة ” النشاط ” ؛ حيث تُشير الإحصائيات إلى أن 80% من العاملين يشكون من قلة النوم ليلاً ويغلبهم النعاس نهارًا؛ لذا وفي هذا السياق سنستعرض أبرز المواد الغذائية التي تعمل على تنشيط الجسم أقوى من القهوة.

– الأفاكادو

يحتوي ” الأفاكادو ” على نسبة عالية من حمض ” البانتوثينيك ” الذي يُنشط عملية معالجة السعرات الحرارية في الجسم ويحولها إلى طاقة.

– الموز

أحد أفضل مصادر الكربوهيدرات، فـ ” الكربوهيدرات ” تعطي الجسم الطاقة، بالإضافة لاحتوائه على نسبة عالية من العناصر الدقيقة، و ” الموز ” يحافظ على مستوى السكر في الدم ويساعد في تقوية النسيج العضلي.

– الشوكولاتة الداكنة

تناول الشوكولاتة الداكنة مع الشاي الأخضر ينشط أفضل من القهوة، ويُفضل أن تكون الشوكولاتة محتوية على أكثر من 75% من ” الكاكاو ” .

– الخضروات الورقية-

الخضروات غنية بعناصر ” الحديد والكالسيوم والزنك وحمض الفوليك والمنغنيز وفيتامينات A ، C ، E و K ” التي تضمن الحصول على شعور بالحيوية لفترة طويلة.