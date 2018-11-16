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بالصور.. بعد مواقفه السياسية المتخبطة.. كيم كاردشيان تدافع عن زوجها

بالصور.. بعد مواقفه السياسية المتخبطة.. كيم كاردشيان تدافع عن زوجها
واشنطن(صدى):

دافعت نجمة تلفزيون الواقع كيم كاردشيان، عن مواقف زوجها كانى ويست السياسية، مشيرة إلى أنه لا يعرف الكثير عن سياسات ” ترامب ” .

وجاء ذلك على خلفية إعلان ” ويست ” مؤخرًا دعمه لـ ” ترامب ” وزيارته للبيت الأبيض، ثم إعلانه سحب دعمه للرئيس الأمريكي.

وعن ذلك، قالت ” كاردشيان ” عن زوجها: ” إن كل أرائه السياسية يتم فهمها بشكل خاطئ؛ وذلك كونه لا يستطيع توصيل ما يريد قوله حقًا ” .

واستكملت: ” هو ليس شخصية سياسية جدًا، في الواقع هو فقط يحب ترامب كشخصية ولكن لا يعرف الكثير عن سياساته ” .

وكان زوج كيم كاردشيان قد ذكر سابقًا أنه تعرض للاستغلال؛ لأجل الدعاية لسياسات ومواقف لا يؤمن بها، وأعلن اعتزاله الخوض في السياسة تمامًا.


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